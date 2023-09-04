美股休市道期向好 離岸人民幣見7.2732

美匯指數報104.057；港匯見7.8369；離岸人民幣(CNH)報7.2732；美元兌日圓報146.38；歐元處1.0799；英鎊報1.2626。金價報1,944.28美元。油價微升，布油報88.58美元，紐油處85.61美元。比特幣跌至25,953美元。美股周一假期休市，道指期貨升50點。

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-發改委建民間資本推介項目平台，向銀行推送首批715個。

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-發改委內部設民營經濟發展局，加強政策統籌協調。

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香港經濟：

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外地經濟：

●外遊注意！馬元點解受累中國經濟？外匯專家估會跌到...

企業消息：

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●高管發聲！雷諾：無力跟Tesla及中國汽車製造商打價格戰。

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