【產經直播】恒指9月開局靚　有望彈更高？

港股上周五(1號)受颱風侵襲停市，港股8月全月累跌近1,700點，但9月首個交易日旋即抽升。內地8月財新製造業PMI重返擴張範圍勝預期，加上內地接連有利好內房政策出台，港股周一(4日)高開210點後，升幅一度擴大超過500點，最終收報18,844點，升2.5%，港股9月開局省鏡，好友可以大舉入場？上方又會彈到幾高？

內房股爆升，內地陸續有城市實施「認房不認貸」，上海上周六(2日)確認實行措施首日，據稱有樓盤訪客量增近4倍，北上廣深等一線城市成交量亦有所回升；加上內地劃一首房首付比例為兩成。內地穩地產的力度和速度超出市場預期，內房有政策撐住，可以逐步回暖？

《東網Money 18》搵嚟亨達財富管理董事總經理姚浩然同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！

1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

2.《東網Money 18》facebook專頁：

3. on.cc東網 YouTube頻道