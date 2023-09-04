【產經直播】恒指9月開局靚 有望彈更高？
2023年09月04日 16:21
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港股上周五(1號)受颱風侵襲停市，港股8月全月累跌近1,700點，但9月首個交易日旋即抽升。內地8月財新製造業PMI重返擴張範圍勝預期，加上內地接連有利好內房政策出台，港股周一(4日)高開210點後，升幅一度擴大超過500點，最終收報18,844點，升2.5%，港股9月開局省鏡，好友可以大舉入場？上方又會彈到幾高？
內房股爆升，內地陸續有城市實施「認房不認貸」，上海上周六(2日)確認實行措施首日，據稱有樓盤訪客量增近4倍，北上廣深等一線城市成交量亦有所回升；加上內地劃一首房首付比例為兩成。內地穩地產的力度和速度超出市場預期，內房有政策撐住，可以逐步回暖？
多家內地電動車公司公布8月份銷售數據，比亞迪(01211)繼續衞冕銷量冠軍，8月售出27萬輛，按年升57%；吉利汽車(00175)8月累售15萬輛，按年增長24%；而「造車新勢力」當中，理想(02015)領跑，連續三個月銷量破3萬輛，按年增逾6.6倍；小鵬(09868)及蔚來(09866)分別交付1.4萬輛及1.9萬輛，銷量向好有助推高電動車股股價？
國際油價反彈，帶動「三桶油」集體向上，其中以中石油(00857)表現最好，集團早前公布的中期業績，純利853億元人民幣，按年升4.5%，屬三桶油中唯一錄得增長的公司，中石油股價一直處於高位上落，冇貨仲值得追入？
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