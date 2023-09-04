瑞幸咖啡夥貴州茅台賣拿鐵 每杯含53度茅台 揸車唔飲得？

瑞幸咖啡(Luckin Coffee)與貴州茅台合作推出的咖啡有茅台酒，到底味道有幾特別？內媒報道，瑞幸咖啡宣布與貴州茅台達成戰略合作，成為首個與貴州茅台達成戰略合作的中國連鎖餐飲品牌。戰略合作啟動儀式上，雙方聯合推出「醬香拿鐵」，於當日在瑞幸咖啡全國門店上線。

報道引述茅台集團董事長丁雄軍表示，本次與瑞幸合作開發的「醬香拿鐵」是以IIAC金獎咖啡豆作為原料，每一杯都含有53度貴州茅台酒，經專業團隊上百次調試，實現濃郁醬香與咖啡醇香的融合。

據瑞幸咖啡小程序顯示，目前「醬香拿鐵」已經上架。據了解，「醬香拿鐵」使用白酒風味厚奶，含53度貴州茅台酒，酒精度低於0.5%，零售價每杯38元人民幣(下同)，使用優惠券後預計每杯19元。

咖啡含有茅台酒，惹來不少網友質疑，這款咖啡駕車時能喝嗎？瑞幸官方小程序客服回應稱，「醬香拿鐵」酒精含量低於0.5度，但未成年人、孕婦、司機、酒精過敏者不建議飲用。

此外，截至2023年第二季底，瑞幸咖啡門店總數已達10,836家，累計消費客戶數目突破1.7億，第二季總淨收入達62.01億元，成全國最大連鎖咖啡品牌之一。