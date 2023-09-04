「十優港姐」麥明詩任傳承教育非執董　袍金連顧問費年收136萬

公司指，麥明詩已與公司訂立服務合約，自周一起初步年期為3年。她須根據公司組織章程細則及聯交所GEM證券上市規則輪值退任及膺選連任。她的薪酬乃參考其資歷、經驗、所承擔的角色及職責以及現行市況釐定。有關薪酬已獲董事會及董事會薪酬委員會批准，並將由董事會及薪酬委員會每年檢討。

根據顧問協議，公司已同意委聘老麥工作坊，而老麥工作坊已同意擔任集團顧問以提供諮詢服務，固定年期為3年，自周一起生效。諮詢服務的範圍包括就公司的投資者關係及集團的教育相關業務發展(包括但不限於幼兒發展)提供意見。根據顧問協議，公司將就提供諮詢服務向老麥工作坊支付每年100萬元的顧問費用。

公司指，麥明詩分別於2014及2018年取得劍橋大學法律文學士學位及文學碩士學位，於2018年獲得紐約律師資格，於2019至2022年，任職於麥肯錫公司，領導多個有關策略、組織及設計思維的管理諮詢項目。在此之前，她於2015至2019年期間從事娛樂行業，並曾擔任多個大型電視節目廣播及定期講座節目的主持人。她為Project Melo Limited(一間專注於青年賦權的公司)的聯合創始人。