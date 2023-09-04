美孚兩房原業主移民　放盤3個月割價1成沽　呎價跌穿1萬

藍籌屋苑移民盤繼續劈價求售，荔枝角美孚新邨兩房單位，6月放盤即減價約70萬元沽出，成交價610萬元，呎價不足1萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角維港頌6座高層A室，實用面積約873方呎，三房連工人房設計，望維港煙花海景，放盤1個月減價約8.1%，成交價約2,480萬元，呎價約28,440元，約6年帳面蝕約231萬元。

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九龍區

●美聯王俊康稱，荔枝角美孚新邨2期吉利徑2號低層B室，實用面積約626方呎，兩房間隔，由於業主移民，6月放盤，減價約10%沽貨，用家趁打風後即承接，成交價610萬元，呎價約9,744元。

●中原王秉義表示，奧運站維港灣7座高層C室，實用面積約911方呎，套三房間隔，另設工人套房，最初開價2,200萬元，現累減232萬元或約11%，以1,968萬元成交，呎價約21,603元，新買家為外區換樓客。

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新界區

●中原侯惠良表示，沙田第一城於風球除下後即連錄4宗買賣，屋苑36座低層A室，實用面積約478方呎，三房間隔，7月放盤時開價約670萬元，9月減至620萬元，議價後售592.8萬元，呎價約12,402元，累減約77.2萬元。

●世紀21奇豐吳元利指，沙田第一城25座中層B室，實用面積約688方呎，三房間隔，望園景，放盤3個月，開價980萬元，減價190萬元，終以790萬元成交，呎價約11,483元。

●中原王勤學表示，元朗9月份暫錄8宗成交，6宗屬蝕讓或低價，錦田北PARK YOHO Genova的16B座頂層特色戶，實用面積約1,008方呎，2021年4月放盤，累減620萬元，終售1,380萬元，呎價約13,690元，約6年帳面期內貶值約19%。

●美聯袁佩雲指，青衣盈翠半島8座高層H室，實用面積約518方呎，兩房間隔，早前以880萬元放售，及後獲外區客洽購，議價42萬元後，以838萬元承接，呎價約16,178元。

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