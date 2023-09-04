【一手減價】長沙灣新盤有18伙劈價逾2成推售

市建局夥同其他發展商推售的一手項目有新動向，由該局持有的長沙灣新盤其中18個單位，上載新價單，減價最多逾兩成。而旺角已屆現樓的樓盤亦預告最快月內展開新一輪銷售。

●市建局減價最多兩成推售所持有的18伙

●旺角ONE SOHO部署月內推售現樓

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期單日沽3伙 共涉1,963萬元

●沙田名日‧九肚山洋房2,038萬元重新售出

●啟德尚‧珒溋周五起招標賣4伙高層特色戶

●一手市場單日錄5宗交易告吹