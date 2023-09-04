【一手減價】長沙灣新盤有18伙劈價逾2成推售
2023年09月04日 22:00
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市建局夥同其他發展商推售的一手項目有新動向，由該局持有的長沙灣新盤其中18個單位，上載新價單，減價最多逾兩成。而旺角已屆現樓的樓盤亦預告最快月內展開新一輪銷售。
●市建局減價最多兩成推售所持有的18伙
恒基地產(00012)與市建局合作的長沙灣映築，最多減價逾兩成推售18伙由市建局持有的單位。項目周一(4日)上載價單7號，涉及17伙，平均呎價約17,470元，單位面積由323至512方呎，不設折扣，只提供90天現金付款計劃，定價538.96萬至926.11萬元，呎價由16,575至18,088元。該盤同時亦修改價單1號，將早於去年1月已開價的1伙三房戶定價下調25%。
●旺角ONE SOHO部署月內推售現樓
信和置業(00083)、莊士機構國際(00367)及市建局發展的旺角ONE SOHO，周一(4日)公布有機會於月內以現樓形式重啟銷售，並將提供創新專才按揭計劃。該公司執行董事田兆源稱，樓盤部署月內向傳媒開放一房連裝修現樓單位，有機會於月中加推全新價單。項目自8月開始交樓至今有約100伙已經收樓，目前租務交投理想，平均每方呎租金約60元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期單日沽3伙 共涉1,963萬元
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，周一(4日)連沽3伙，成交價由618.56萬至722.17萬元，共涉1,963.02萬元。其中，第6A座8樓A1室，屬實用面積507方呎的三房單位，以722.17萬元售出，呎價約14,244元。
●沙田名日‧九肚山洋房2,038萬元重新售出
長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，周一(4日)透過招標以2,038萬元售出21號洋房。該集團營業經理詹勳榮表示，上述洋房實用面積891方呎，連376方呎天台及265方呎花園，呎價約22,873元。是次標售共吸引5組客戶入標認購，洋房開放參觀期間亦錄得逾50組準買家到場。資料顯示，上述洋房曾於2021年4月以2,420.5萬元售出，其後在今年8月終止交易。現時重新賣出，但成交價已較近兩年半前低約15.8%。
●啟德尚‧珒溋周五起招標賣4伙高層特色戶
龍湖集團(00960)旗下的啟德尚‧珒溋，最新上載銷售安排，落實周五(8日)起招標4伙高層特色戶，實用面積由1,313至2,040方呎，全屬四房間隔，並均附連平台。當中，1座39及40樓G室附57方呎平台，同時連433方呎天台，該單位實用面積2,040方呎，採複式設計。招標期截至12月29日，將每日招標。
●一手市場單日錄5宗交易告吹
新盤市場於周一(4日)連錄5宗交易告吹。據項目成交紀錄冊顯示，恒基地產(00012)的粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue涉及當中4宗，合共成交金額為1,424.47萬元。上述4宗交易原本在去年9月及10月簽定正式買賣合約售出，當時買家均採用建築期付款計劃入市。另西南九龍匯璽的星鑽匯的6樓A室，再次遭取消交易。該單位為實用面積1,663方呎三房，曾於2019年9月以3,848.08萬元賣出，但在去年6月終止交易，並於今年5月以4,000萬元重新售出，不過已於今(4日)再次終止交易。