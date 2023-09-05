廖嘉豪：美股續受惠股票回購

標普500指數目前的總股票回購活動似乎已達到頂峰，今年上半年比2022年同期按年下降11%。分析認為今年總股票回購規模應可達約8,000億美元，2024年規模與今年相若。即使有滯後效應，通常股票回購規模與盈利增長高度相關。去年和今年標指盈利增長持平或抑制今年和2024年的回購活動。如果2024年盈利復甦增長，總股票回購規模應在2025年恢復增長。

整體股票回購活動集中在較大型企業，標指中最大的50家公司佔今年一半以上的股票回購和三分之二的股權激勵計劃。按行業分析，增長型企業佔總回購規模近一半，明顯比周期性及防守型企業多，同時股權激勵佔薪酬貢獻也是最多。

今年股票回購規模最大的20間公司，年初至今已佔總回購規模的45%。過去10年，有45%的標指成分股的流通股份每年減少超過1%，總體股票回購每年注銷約2.8%市值的股票，然而計入股權激勵計劃的股份增發後，淨股票回購實際每年注銷約0.9%市值的股票。雖然美國企業在宏觀環境欠佳時亦會再次增發股票，但美股整體去股本化仍穏定持續。

看好明年美企盈利增長

進入2024年，標指的自由現金流增長將積極發展，由此帶來的財務靈活性將成為股票分析的重要組成部分，預期企業應該能在「投資未來增長」和「向股東回饋多餘現金」之間取得適當平衡。雖然個別企業因素或有影響，但就算計入市場持續強調可衡量/能貢獻盈利的資本投資需要後，整體去股本化趨勢仍將持續。

隨着第二季業績期接近尾聲，標指成分股盈利上調佔總調整的百分比已攀升至62%。受第二季整體健康盈喜以及上調今年下半年預測的推動，今年和2024年全年自下而上(由企業因素開始分析)的市場預測正在上升。隨着向上修正的強勁趨勢持續，盈利增長仍保持樂觀，目前對美股回調趁低吸納持正面態度。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪