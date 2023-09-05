攜程集團上季按年多賺8.1倍

集團上季淨營業收入112.6億元，按年升1.8倍，按季升22%，超過2019年疫情前同期29%，主要受惠旅遊市場顯著復甦；住宿預訂營業收入為43億元，按年升2.16倍，按季升23%；交通票務營業收入為48億元，按年升1.73倍，按季上升16%；旅遊度假業務營業收入為7.2億元，按年升4.9倍，按季升87%；商旅管理業務營業收入按年上升1.78倍，按季上升31%。

攜程表示，國內酒店預訂量按年增長1.7倍，較2019年疫情前同期增長超過60%。儘管國際航空業客運量僅恢復到37%，出境酒店和機票預訂量恢復到2019年疫情前同期水平的60%以上。

公司國際OTA平台的機票預訂量同比增長超過120%，近兩倍於2019年疫情前同期水平。

至於半年計，攜程扭虧為盈，上半年轉賺40.06億元。收入升1.5倍至204.5億元。