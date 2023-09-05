港股黑期低水90點 布油靠穩

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.13%，報104.1；港匯見7.8349；離岸人民幣(CNH)報7.2761；美元兌日圓處146.54；歐元報1.0794，英鎊報1.2628。金價處1,938.07美元。布油報89.02美元，紐油報85.85美元。比特幣(Bitcoin)跌0.6%，報2.58萬美元。道指期貨跌30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水90點。

●英國富時100指數收報7,452點，跌11點或0.16%；德國DAX指數收報15,824點，跌15點或0.09%；法國CAC指數收報7,279點，跌17點或0.24%。美股假期休市。

●9月恒生指數夜期收報18,719點，跌83點，低水125點，成交9,192張。

●倫敦布蘭特期油收報每桶89美元，升0.45美元或0.51%。

●南韓第二季國內生產總值(GDP)按年增長0.9%；按季增長0.6%，兩者均符合市場預期。南韓8月消費物價指數(CPI)按年升3.4%，按月升1%，均高於預期。

●攜程集團上季按年多賺8.1倍。

●歐舒丹私有化叫停，今(5日)復牌。

●碧桂園有境內債獲延期，傳欲對7隻債券展期涉103.06億人幣。

●Tesla對手？平治發表長續航電動車 單次充電行750公里

●大搞作？傳華為明年將推電腦版鴻蒙系統

●受累俄烏戰爭！埃及尋求糧食進口國多樣化

●東方日報B1：舖市轉靜 租務跌達六成

●【東方日報產評】金融房策皆失敗 庸官禍港患無窮