李偉傑：光大環境積極布局創新技術與模式

光大環境致力推動技術創新，自主研發的小型固廢處置裝備取得重要進展，成功在四川馬爾康項目上實現商業化應用，意味公司已具備進軍小型固廢處置市場的技術能力。此外，公司持續加大科研投入，新獲授權專利達122項，包括自動燃燒控製(ACC)技術、濕法與氣氣換熱器(GGH)技術、脫硫脫硝一體化技術、厭氧膜生物反應器(AnMBR)等科技成果陸續落地應用，進一步提升了環保項目的運營效率與處理能力。

在模式創新方面，光大環境首次採用EPCO模式一次性落實多個項目，成功進軍縣域市場，並大力拓展供熱、廚餘處理等協同業務，進一步完善垃圾發電產業鏈佈局。此外，公司亦積極開展戰略合作，與60多個政府單位和企業達成交流，共同拓展環保市場。

在具體業績方面，今年上半年，光大環境共落實環保項目投資31億人民幣，同時承接環境修復等輕資產業務20億人民幣。收入方面，運營服務收入與去年同期基本持平，建造服務收入則因項目進度有所下降。但財務狀況依然良好，手持現金達88億港元。

總體來看，光大環境持續加大創新技術與商業模式的布局力度，在環保市場逐漸從高速增長轉向存量期的背景下，其技術與市場拓展優勢將進一步發揮作用，有利於公司實現穩健發展。建議投資者關注該股，光大環境具備環保龍頭的優勢，是環保板塊中值得關注的優質選擇。走勢上逐漸轉強初步14天RSI由早前極超賣的24水平逐漸反彈重回55之上，預計股價在20天線水平2.87件明顯支持可以趁調整吸納，目標可看3.5元，防守位在2.7元。

華盛證券經紀部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)