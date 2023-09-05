美股大淡友：美國半年內陷衰退　信用卡壞帳潮成導火線

外媒報道，「美股大淡友」、Rosenberg Research & Associates總裁羅森堡(David Rosenberg)認為，美國經濟正迅速走向衰退，聯儲局加息周期的影響尚未完全顯現。

他上周四(8月31日)接受外媒訪問時談及黯淡的經濟前景，其中涉及央行政策、信用卡債務、中國以及與2008年的比較。聯儲局本輪加息11次，是最激進的緊縮行動之一，在這位經濟學家看來，這對未來幾個月來說不是好兆頭。

他指，市場經歷1981年以來最嚴峻的利率衝擊，他對經濟「不着陸」和「軟着陸」保持開放態度，料美國經濟在半年內將陷入衰退，並指如果逃過這次衰退，將是一個奇迹。

他分析指，自二戰以來，大多數衰退不是由財政衝擊引起，而是由利率衝擊引起。此外，他認為，2008年那次美國經濟衰退由次按危機引發，今次衰退將由信用卡壞帳潮觸發。

羅森堡又提到，人們經歷巨大的利率衝擊，但還沒有看到全面影響。最重要的是，中國似乎正陷入某種衰退，並已經進入結構性放緩，與周期性放緩互相衝突，並正向世界其他地區輸出通縮。