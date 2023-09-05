零跑歐洲推首款SUV電動車搶攻 當地車廠憂「被挑機」
2023年09月05日 11:00
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中國電動車製造商零跑汽車(Leapmotor)(09863)在德國慕尼黑車展期間宣布，在歐洲市場推出C10運動多功能型(SUV)新款電動車，為這款新車在全球市場面世的第一炮，零跑管理層並表示，期望未來兩年在歐洲、亞洲、中東及美洲市場推出5款新車。出席車展的歐洲汽車業界關注，中國車廠向全球推銷廉價電動車，其他車廠料面對嚴峻挑戰。
除了零跑外，比亞迪(01121)、蔚來(09866)、小鵬汽車(09868)等中國電動車廠也加強拓展歐洲市場的力度。今年首7個月，中國電動車在歐盟地區的銷量大增55%至82萬輛，在整個汽車市場佔有率為13%。據顧問公司評估，今年在歐洲銷售的新電動車中，有8%屬中國品牌，去年為6%。
法國車廠雷諾(Renault)行政總裁德梅奧(Luca de Meo)在車展上表示，歐洲車廠要在電動車生產成本方面努力向中國廠商看齊，才足以在價格上與對方競爭。德梅奧披露，明年在市場推出的R5型號電動車，售價可能較Scenic與Megane電動車低25%至30%。
顧問公司Jato Dynamics稱，中國電動車去年上半年的每輛平均生產成本為3.2萬歐元，歐洲高達5.6萬歐元。