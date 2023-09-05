零跑歐洲推首款SUV電動車搶攻　當地車廠憂「被挑機」

法國車廠雷諾(Renault)行政總裁德梅奧(Luca de Meo)在車展上表示，歐洲車廠要在電動車生產成本方面努力向中國廠商看齊，才足以在價格上與對方競爭。德梅奧披露，明年在市場推出的R5型號電動車，售價可能較Scenic與Megane電動車低25%至30%。

顧問公司Jato Dynamics稱，中國電動車去年上半年的每輛平均生產成本為3.2萬歐元，歐洲高達5.6萬歐元。