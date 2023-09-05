邊區咁慘淡？商舖租務交投勁挫六成　差過通關前...

中港全面通關後，本港零售商舖租賃氣氛曾明顯轉為熾熱，惟數個月後熱情冷卻，市況不似預期。市場數據顯示，7月各區舖位租務成交量都較今年3月的高位顯著下挫，部分地區如銅鑼灣及上水跌幅高達六成，兩區交投更較去年12月通關前還少約三成及逾四成。

根據中原(工商舖)數據，7月銅鑼灣舖位交投回落至約16宗，較3月高峰期約39宗，大幅減少約六成，較6月亦顯著下跌約15.8%。至於成交金額錄約469.7萬港元，較高位約796萬元減少約41%，按月勁挫約46.3%。

若比較去年12月未通關前，該區7月錄得的舖位租務數字還少約30.4%。而今年首7個月共有約137宗成交，對比去年同期亦少約5宗，跌幅約3.5%，反映該區通關後舖市未有明顯改善。而該區上月截至13日近半個月，暫只錄約3宗舖位租務成交。

向來是水貨客天堂的上水，7月只錄7宗租賃交投，已連續4個月僅錄個位數，較今年3月高峰大減約63.2%。期間涉及租金約146.5萬元，較今年3月高位約184.3萬元下跌約20.5%。比較去年12月，成交也減少約46.2%，市況同樣較差強人意。該區上月約兩個星期，更只有一宗成交。

相對地，核心購物區之一的尖沙咀及旺角商舖走勢較好。其中，尖沙咀7月錄35宗租賃成交，較今年高位少約38.6%，涉及租賃金額約817.2萬元，亦下跌約21.9%。而對比去年12月，交投量則升約2.9倍。8月約首兩周則錄約23宗交投，為各區最多。

旺角區7月錄約41宗租賃個案，惟較高位仍少約37.9%，租金涉額約456.4萬元，低約48.2%。8月首兩周暫有11宗成交。而中環7月錄23宗成交，較今年3月高位僅減少約11.5%，成交金額共約339.36萬元，亦下跌約29.4%。上月首兩星期只錄5宗租賃。

中原(工商舖)董事總經理潘志明指出，舖位租賃市況於2月通關後變得活躍，但其後經濟復甦速度不似預期，外地遊客來港未算踴躍，內地客亦不像過往「大豪客」消費模式，改以觀光感受香港文化旅遊為主，故近月舖位租賃市況有所放緩。不過，相比去年通關前市況，現時各區舖位租務交投已明顯反彈，特別是尖沙咀及中環區。他又指，舖位市道要回到疫情前水平，相信仍要一段較為漫長的時間。

戴德梁行執行董事及香港商舖代理及管理服務主管林應威表示，今年第二季起不少港人都北上消費或去外地旅行，對本地零售商戶打擊很大，而內地旅客消費模式亦改變，主要是購買日常個人用品，消費力較以前減弱，相信與內地經濟不佳，加上內房企業爆雷，令本港零售市場走勢不似預期。

他預期，今年本港舖位租金將會橫行，未來要看美國息口走勢、內地政府對地產市場有否新政策等，故直至明年底才可以較為樂觀。隨着本港舖位租金回落，反而吸引不少內地的品牌計劃進駐本港，包括有飲食、娛樂、生活百貨及零售業。