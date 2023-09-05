研究：港Z世代僅10%感心靈豐盛　科技反礙心理健康？

AXA安盛公布研究發現，香港Z世代(年齡介乎18至26歲的群組)的心理健康情況令人憂慮，僅十分之一Z世代受訪者感覺「心靈豐盛」，較全港受訪者的整體比例20%為低。該群組中有67.2% 受訪者於過去一年承受中度至極度嚴重的壓力，較全港受訪者的整體比例（53.1%）高出14%。

雖然有多項因素對Z世代的心理健康構成影響，但研究指出，科技成癮現象及沉迷社交媒體導致問題惡化，對64%的Z世代受訪者的情緒造成負面影響。

隨着遙距工作愈趨普及，「隨時待命」（Always-on）文化在後疫情時代持續，科技成癮的問題已蔓延至職場。44%已就業的Z世代受訪者表示較難將工作與個人生活分隔，40%則因其工作時間而感到壓力。工作與生活的界線日漸模糊，或會對他們的心理健康及生產力造成不良影響。

AXA安盛首席市務及客戶總監黃瑞雯表示，研究反映需要正視並改善香港Z世代的整體心理健康。在科技飽和的時代，年輕人更容易受到壓力和負面情緒影響，但年輕人可透過不同方式改善他們的心理健康，包括定立清晰使用科技的界線、改善時間管理，建立健康的工作與生活平衡以及與親朋好友共度美好時光等。

另外，為推動整體身心健康，AXA安盛為其中一家率先推出一系列僱員心理健康計劃的公司，包括為員工提供心理健康支援、混合工作安排、工作和員工技能配對，以及在職培訓和發展，幫助他們更好達致工作與生活平衡，並改善職場上的心理健康。

研究還指出，財富是香港年輕一代的首要目標。38%香港Z世代受訪者表示「致富」為其最大願望。同時，僅18%香港Z世代視「身體健康」為最大願望，較全港受訪者的整體比例34%為低。