【高盛推介】港交所回吐企穩310元 資金兩邊部署
2023年09月05日 13:07
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高盛(亞洲)有限責任公司：港交所昨日(4日)升約3.1%，突破310元水平收市，今早(5日)低開約0.3%後早後曾反彈，但未幾再跌。現報312元，跌約0.4%。日前財金官員指需以「組合拳」提高股市流動性。
觀察個股輪證資金流向，港交所好倉於上週四錄得約460萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於昨日獲資金轉向流入，過去5個交易日計則共錄得約1,330萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。
投資者如看好港交所，認購證方面的貼價選擇可留意高敏感度港交購(18367)。高槓桿選擇可留意低面值港交購(17063)。中年期選擇可留意港交購(17397)，時間值損耗較低。牛證方面可留意港交牛(53249)，與現價有約30元收回距離。
港交購18367，行使價326.2元，2023年12月20日到期，實際槓桿8.8倍，貼價、高敏感度。
港交購17063，行使價360.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿10.4倍，行使價380元以下、3個月期以上最高槓桿產品之一。
港交購17397，行使價350.2元，2024年4月25日到期，實際槓桿6.7倍，中年期。
港交牛53249，收回價280元，行使價278元，換股比率500，槓桿比率8.4倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
港交沽17273，行使價290元，2023年12月15日到期，實際槓桿9.5倍，輕微價外、高槓桿。
港交熊53166，收回價360元，行使價362元，換股比率500，槓桿比率6.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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