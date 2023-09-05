港交所：上月底止共119家醫療健康公司在港上市
2023年09月05日 14:18
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姚嘉仁(左)
香港交易所(00388)自2018年改革上市制度，允許尚未有盈利或收入生物科技公司(俗稱18A章)上市。港交所聯席營運總監及股本證券主管姚嘉仁在港交所生物科技高峰會上表示，截至8月底，一共有119家醫療健康公司在港上市，涉及的新股集資額超過2,700億港元，而當中的領域多元化，包括生物科技、醫療器械等，其中有60家遵18A章上市，今年亦有10家相關公司掛牌，香港已成為亞洲領先的生物科技融資中心，形容上市改革取得豐頡成果。
他又指，目前有29家18A章公司被納入恒生綜合指數，並在港股通範圍內。另外，有12家18A章公司已達到上市規則的收入要求，成功「摘B」(即變為一般上市公司，股份簡稱不再加上「B」的標記)，反映行業通過香港資本市場，能穩步發展，有助其產品開發及商業化。
他提到，港交所作為市場營運者，全方位支持生物科技公司。除了新股融資外，亦有不少與生物科技公司有關的其他上市投資產品，例如交易所買賣基金(ETF)、衍生品、結構性產品等，以推動行業發展，並豐富了醫療健康產品生態圈。香港作為中國和世界的超級連繫人，港交所持續完善制度及安排，並完善基礎建設，包括推動外國公司納入互聯互通、近期推出的港幣人民幣雙櫃台等，均顯示港交所不斷地開拓及創新，有效推動香港資本市場發展。