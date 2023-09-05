港交所：上月底止共119家醫療健康公司在港上市

他又指，目前有29家18A章公司被納入恒生綜合指數，並在港股通範圍內。另外，有12家18A章公司已達到上市規則的收入要求，成功「摘B」(即變為一般上市公司，股份簡稱不再加上「B」的標記)，反映行業通過香港資本市場，能穩步發展，有助其產品開發及商業化。

他提到，港交所作為市場營運者，全方位支持生物科技公司。除了新股融資外，亦有不少與生物科技公司有關的其他上市投資產品，例如交易所買賣基金(ETF)、衍生品、結構性產品等，以推動行業發展，並豐富了醫療健康產品生態圈。香港作為中國和世界的超級連繫人，港交所持續完善制度及安排，並完善基礎建設，包括推動外國公司納入互聯互通、近期推出的港幣人民幣雙櫃台等，均顯示港交所不斷地開拓及創新，有效推動香港資本市場發展。