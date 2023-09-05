【高盛推介】比亞迪連升5日後倒跌 資金持續吸納
2023年09月05日 14:27
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪由上周一起連升5日，累計升約13%，當中昨日(4日)突破250元水平收市。今早(5日)持平開市後隨即倒跌，最低見246.4元後跌幅收窄，現報249.4元，跌約1.6%。乘聯會公布，8月全國新能源乘用車批發銷量料為80萬輛，當中比亞迪銷量達27.4萬輛排名首位。
觀察個股輪證資金流向，比亞迪淡倉於近期獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約900萬元。
比迪購19224，行使價260.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿7.2倍，少數中年期、輕微價外條款。
比迪購16945，行使價289.08元，2023年12月19日到期，實際槓桿9.3倍，低面值、高槓桿。
比迪牛58786，收回價200元，行使價196元，換股比率500，槓桿比率4.5倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
比迪沽16967，行使價195.18元，2023年12月20日到期，實際槓桿8.7倍，低面值、高槓桿。
比迪沽16513，行使價180.7元，2024年3月19日到期，實際槓桿6.1倍，中年期、時間值損耗較低。
比迪熊51594，收回價270元，行使價274元，換股比率500，槓桿比率10.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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