全區4日4宗蝕讓　每單輸至少近兩成　邊區咁慘？

元朗9月暫錄約10宗二手買賣，當中至少4宗要蝕，蝕幅均近兩成或以上，其中錦田北PARK YOHO系列二手屋苑已錄兩宗。市場消息透露，PARK YOHO Milano 32A座極高層單位，實用面積約254方呎，開放式設計，僅以310萬元售出，屋苑做價險守「3球」，呎價約12,205元。原業主於2018年購入，帳面蝕近170萬元，貶值逾35%。

中原王勤學表示，PARK YOHO Genova 16B座頂層特色戶，實用面積約1,008方呎，附連平台及天台，套三房連儲物房間隔，2021年4月放盤，開價2,000萬元，累減620萬元，以1,380萬元沽出，呎價約13,690元。

據了解，原業主於2017年12月以1,701.8萬元一手買入，持貨約6年帳面蝕約321.8萬元，期內貶值約19%。

美聯張瑋津表示，元朗朗城滙2座低層A室，實用面積532方呎，兩房間隔，最近叫價780萬元，減價至717萬元售出，呎價約13,477元。原業主於2019年3月以888.3萬元購入，約4年帳蝕171.3萬元，或貶值約19.3%。