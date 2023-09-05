報告：產品價格為消費者選用跨境電商平台首要因素

淘寶香港站委託香港大學經管學院發布《香港跨境電商報告》，指產品價格、總體商家信用及買家保障，為消費者選用跨境電商平台的三大重要考慮因素。

過去12個月，受訪者曾光顧的平台依頻次最多為淘寶、本地平台及亞馬遜；而滿意度方面，淘寶的滿意度與本地電商平台的滿意度相若，且淘寶獲得平均分3.83(滿分5分)，為各平台中最高，而本地平台僅次於其俊，平均分為3.81。

71%的受訪者表示，他們每月至少在跨境電商平台購物一次，而過半數受訪者每周至少瀏覽跨境電商平台一次，反映出本地消費者不僅視該些平台為購物渠道，世視之為網上生活一部分。有約三分之一的受訪者每次於跨境電商平台上平均消費200至399港元，由此可看到香港消費者對跨境電商平台的信任程度，報告建議，跨境電商參與者可以考慮提供更多優質及更高端的產品選擇，以及從加強服務體驗着手，將有助提升客單價。

調查亦向消費者了解在電商平台選擇或購買產品時的考慮因素，結果顯示消費者最看重以下五大因素：產品價格、總體賣家信譽、買家保障、折扣或促銷活動的吸引力，以及產品種煩，它們的平均值分別為 4.53、4.37、4.24、4.23 和 4.22。報告建議跨境電商参與者應加強產品性價比，以及買賣雙方的保障等，以讓消費者放心購物。適時推出如大促銷一類的營銷推廣活動，也有助刺激消費者購買意欲。

消費習慣方面，研究發現，女性受訪者最常在線上購買的三大產品類別，為時尚產品、家具和家居用品，以及食品雜貨；男性受訪者的三大產品選擇則為電子設備及產品、家具及家居用品，以及時尚產品。有趣的是，71.2%的女性受訪者習慣在跨境電商平台購買時尚產品，而只有44.7%的男性受訪者表示相同意自。此外，多達59.9%的男性受訪者表示他們會在跨境電商平台上購買電子設備和產品，但只有34.8% 的女性受訪者表達同樣傾向。