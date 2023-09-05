內房債務危機蔓延　分析：幸存者正減少

外媒報道，內房危機導致開發商出現創紀錄的違約潮，幸存者數量不斷減少。

Loomis Sayles Investments Asia高級分析師Zhi Wei Feng表示，在一個主要行業中，近70至80%的非國有發行人在如此短時間內陷入違約或困境，情況並不常見，現在肯定會出現更多違約。