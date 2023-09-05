內房債務危機蔓延 分析：幸存者正減少
2023年09月05日 15:00
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外媒報道，內房危機導致開發商出現創紀錄的違約潮，幸存者數量不斷減少。
報道指，截至9月1日，按美元債發行規模計，全國排名前50的民營開發商中，有34家已經出現離岸債務拖欠。包括碧桂園(02007)在內的其餘16家開發商，將在9月份面臨合計14.8億美元的在岸和離岸公共債券利息或本金付款。
債務壓力凸顯該行業的風險有增無減，內地所採取的措施是否能阻止碧桂園等開發商出現債務違約，仍有待觀察。鑑於碧桂園的項目數量是恒大(03333)的幾倍，其發生債務違約的話，可能比2021年恒大事件帶來更嚴重後果。碧桂園位居幸存者名單之首，不過其必須在9月5至6日結束的寬限期內，支付2,250萬美元的債券利息。
Loomis Sayles Investments Asia高級分析師Zhi Wei Feng表示，在一個主要行業中，近70至80%的非國有發行人在如此短時間內陷入違約或困境，情況並不常見，現在肯定會出現更多違約。
有分析師表示，新城控股(01030)和雅居樂(03383)是下一個值得關注的發展商，因為其他發展商要麼更注重商業地產，要麼有一定程度的國家支持。新城和雅居樂分別有1.04億美元和2.22億美元的在岸和離岸債券支付將於今年年底到期。