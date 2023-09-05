貿發局：9成受訪內地企業計劃3年內「走出去」發展國際業務

香港貿發局公布最新調查報告指，接近9成受訪內地企業表示計劃在未來1至3年「走出去」發展國際業務，並有逾7成受訪內企希望前往《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)、「一帶一路」沿線國家及地區，以及其他新興市場發掘商機，逾六成內企認為香港的專業服務是他們「走出去」的支援首選。

香港貿發局研究總監范婉兒表示，今年是「一帶一路」倡議提出10周年，隨着香港與內地企業不斷深化合作，以及在全球經濟新格局下，香港的商貿服務平台可以更好地發揮優勢，憑藉廣泛的金融專業服務和全面的國際網絡，進一步發揮「超級聯繫人」的角色，更好協助內地企業「走出去」發掘RCEP、「一帶一路」以及其他海外市場商機。

貿發局於2023年5月至7月期間，訪問了791家主要在大灣區及長三角地區營運的內地企業，旨在了解內地企業目前「走出去」的策略及面對的營商挑戰。調查顯示，83.9%受訪企業表示正面臨各種挑戰，包括地緣政治緊張、市場需求不足、融資困難等。

范婉兒提到，正因在傳統海外市場營商面對的挑戰增加，不少內地企業更積極「走出去」發展新的國際業務，特別是前往RCEP及「一帶一路」等海外市場發掘商機。其中，有71.6%企業希望前往中國以外的14個RCEP成員國發展業務，另有64.3%企業希望前往其他「一帶一路」及相關的新興市場，包括中東、中歐及東歐、南美、非洲等地。