【產經直播】港股急回　升市得一日貨仔？

內地8月財新服務業採購經理指數(PMI)為51.8，較7月下降2.3個百分點，兼低於市場預期，A股隨即受壓，離岸人幣今日曾貶至7.3，港股亦急回吐。恒指周二(5日)低開126點後，愈跌愈深，一度擴大至410點，最終收市仍跌387點，報18,456點，幾乎蒸發上日升幅，港股又要再展跌浪？港股後市點估？

港府周二(5日)宣布發行第二批綠色零售債券，發行額不少於150億港元，最多200億元。該批債券年期為3年，持有人將每6個月獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，息率不少於4.75厘，每手入場費一萬元。投資者又買唔買得過？

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