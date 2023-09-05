【產經直播】港股急回 升市得一日貨仔？
2023年09月05日 16:24
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內地8月財新服務業採購經理指數(PMI)為51.8，較7月下降2.3個百分點，兼低於市場預期，A股隨即受壓，離岸人幣今日曾貶至7.3，港股亦急回吐。恒指周二(5日)低開126點後，愈跌愈深，一度擴大至410點，最終收市仍跌387點，報18,456點，幾乎蒸發上日升幅，港股又要再展跌浪？港股後市點估？
內房股齊回吐，碧桂園(02007)據報已付兩筆美債利息，並有傳正尋求旗下8隻境內債展期3年。內地多個城市落實「認房不認貸」，金融部門再推出全國性優化樓市信貸政策，加上適逢內地樓市傳統的「金九銀十」銷售旺季，政策能否幫助內房扭轉劣勢？內房股後市點行？
攜程集團(09961)截至6月底止中期業績由虧轉盈，錄得股東應佔淨利潤40.06億元人民幣，上半年收入合計204.73億元，按年增1.52倍，集團指，對於長期旅行需求和市場前景保持樂觀，惟攜程股價勁跌7%，何解？旅遊、消費板塊未來可繼續憧憬有強勁反彈？相關股份應趁低吸納？
港府周二(5日)宣布發行第二批綠色零售債券，發行額不少於150億港元，最多200億元。該批債券年期為3年，持有人將每6個月獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，息率不少於4.75厘，每手入場費一萬元。投資者又買唔買得過？
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