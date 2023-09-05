道期挫108點 油價及比特幣偏軟
2023年09月05日 16:43
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美匯指數報104.564；港匯見7.8377；離岸人民幣(CNH)報7.3083；美元兌日圓報146.96；歐元處1.0749；英鎊報1.2542。金價報1,932.97美元。油價下跌，布油報88.26美元，紐油處85.24美元。比特幣跌0.5%至25,684美元。道指期貨挫108點。
焦點數據：
22:00 美國7月非國防資本物品訂單及銷貨(扣除飛機)
22:00 美國7月耐用品訂單
22:00 美國7月工廠訂單
●恒生指數低開126點後跌幅擴大，尾市最多挫412點，低見18,431點，惟跌穿20天線(18,446點)有支持；收市報18,456點，跌387點或2.05%。https://reurl.cc/1GjDx8
-恒指公司：日均成交額下跌不意味港股失去活力。
-港交所：上月底止共119家醫療健康公司在港上市。
-歐冠昇：倫敦辦事處助提升國際投資者參與香港市場。
-香港航天科技被剔出港股通名單，股價曾挫13%。
-歐舒丹叫停私有化，復牌收挫17%。
-零跑歐洲推首款SUV電動車搶攻，當地車廠憂「被挑機」。
-新股專輯：宜明昂科炒高近5%，每手帳賺184元。
●滬深三大指數向下。滬綜指收報3,154點，跌22點或0.71%；深成指報10,540點，跌71點或0.67%；創業板指數報2,111點，跌6點或0.32%。https://reurl.cc/Ny1V3Q
-內地8月財新服務業PMI降至51.8，遜預期。
-內房債務危機蔓延，分析：幸存者正減少。
-碧桂園據悉已付兩筆本周到期美元債息，避免實質違約。
-萬達商業管理據指正進行預路演，探討投資者興趣。
-中國GDP幾時可以超越美國？經濟學家咁樣估計...
香港經濟：
●引進辦已與逾200企業接洽，25家落戶香港或擴充業務。
●貿發局：9成受訪內地企業計劃3年內「走出去」發展國際業務。
●報告：產品價格為消費者選用跨境電商平台首要因素。
●研究：港Z世代僅10%感心靈豐盛，科技反礙心理健康？
外地經濟：
●澳洲央行連續3次暫停加息，洛威最後一次主持會議。
●高盛再降美國衰退機率至15%，明年次季開始減息。
●美股大淡友：美國半年內陷衰退，信用卡壞帳潮成導火線。
●澳洲央行連續3次暫停加息，洛威最後一次主持會議。
●印尼批出首張「黃金簽證」畀呢位AI界猛人...
●菲國通脹加速至5.3%，大米價格連升6個月。
企業消息：
●華為強勢回歸手機界，星級分析師籲不容忽視...