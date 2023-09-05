恒地徵市民對未來中環新海濱構想　作品有機會線下呈現

恒基地產( 00012 )主席李家誠表示，旗下中環新海濱發展項目，於即日至10月31日期間推出「Realising Our New Central Harbourfront x AI企劃」，融入生成式人工智能（Generative AI）技術，徵集市民對未來中環新海濱的構想，有關作品有機會於線上或線下呈現。

是次企劃特別挑選「空中俯瞰」及「噴泉廣場」圖，公眾可從「推動創新」、「永續生活」和「由人出發」的指令啟發，如在「空中俯瞰」圖上挑選「節約能源」的指令，圖中的海濱有機會出現太陽能或風力發電等裝置；選擇「低碳生活」的指令，圖中便會在和煦陽光中被參天巨樹覆蓋；選擇「藝術文化」的指令，即有機會看到海濱沉浸在大型演唱會、水舞表演、璀燦煙花等大型活動氛圍之中。

公眾亦可於另一「噴泉廣場」的圖則展現了更多人工智能生成的休閒設施，例如挑選「生物多樣性」的指令，噴泉四周即轉化成花鳥蝴蝶園；添上「購物/美食」的指令後，廣場上即滿佈不同的戶外市集；選擇「健康生活」的指令，即可讓瑜珈、慢跑、野餐等慢活態度展現眼前，為自己和下一代締造理想未來。