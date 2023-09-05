擔心新綠債潛水？ 中銀：可考慮二手市場

今年首批綠色債券破發跌至約96.5港元的水平。新一批綠色債券聯席牽頭銀行之一中銀香港的個人數字金融產品部副總經理周國昌認為，是屬於市場正常的操作，如市民擔心本次新綠債亦有「破發」機會的話，在投資策略上，其實也可以考慮買上一期在二手市場的綠色債券。他亦不擔心債價潛水的問題，因為債券是中長期的投資配置，而只要持有三年直至到期投資者便可連本帶利取回資金。

他對本次綠債的發行有信心，因為比較一年前市場相關產品以及投資者對它的認知都有所上升，尤其相信年輕投資者會有興趣。參考最近政府發行銀色債券的經驗，估計本次可獲50萬市民入飛。

周又認為，綠債4.75厘的定息吸引，因為今年餘下時間美國聯儲局尚有三次議息會議，預期其中只會加息一次利率便向橫行，明年更有機會回落。另外踏入9月本地不少定期存款利率亦見回落，令綠債變得吸引。故他建議，如投資者資金許可應以認購上限認購50手為目標。

至於今年餘下時間銀行的定期存款利率會否再上，令到綠色債券的利率變得不吸引？周表示，要視乎屆時的市場環境以及個別銀行的策略，現時難以估計。