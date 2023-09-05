法國外貿銀行：降存量房貸利率影響內銀盈利能力

為了鼓勵購房，內地政府近期展現出放寬現有規定的意願。法國外貿銀行發表報告指，據其分析，存量房貸利率下調50個基點，會導致銀行利潤降低8%，淨息差(NIM)下降8個基點。2019年至2023年二季度，銀行的淨息差已經從2.2%下跌至1.74%，房貸利率政策變化可能會加劇銀行盈利能力的結構性壓力。

繼北上廣深後，已經有更多城市也執行「認房不認貸」政策，即不論是否有過房貸記錄，只要居民及家庭成員在本市名下無住房，即符合首套房的認定標準，並且降低首付比例。銀行也將下調存量住房貸款利率，以分擔促進經濟增長的責任。

該行在報告提到，國有商業銀行面臨的影響相對更大，因為住房貸款占其總資產的15%，其他類型銀行房貸占比為6%。如果減少的利息還款全部投入消費，則將會帶動零售總額增長0.4%。這一促進作用不是特別顯著。而且如果居民和家庭對於收入前景保持謹慎，可能會積累儲蓄，這樣一來下調房貸傳導到經濟的作用則會被削弱。

該行又指，在監管規則允許的情況下，銀行無疑也將採取措施緩解盈利受到的影響。例如，銀行可以將存款利率下調20基點來填補房貸利率降低50基點造成的利潤下滑。最近，已經有多家銀行宣佈將存款利率下調10至25基點，未來可能有更多措施跟進。然而，如果銀行不讓利，消費者就無法獲得更多資金。因此降低存量房貸利率對於銀行和家庭的影響仍然無法定論，還取決於接下來貸款和存款利率變化，更取決於消費者對投資和房地產市場的信心能否復甦。