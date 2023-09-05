市區餘貨盤加緊推售　土瓜灣項目開放現樓及會所

一手市場等待全新盤推出之際，市區餘貨盤趁空檔軟銷。鄰近土瓜灣站的單幢項目，周二(5日)首度開放現樓單位及會所。另有粉嶺北樓盤重推曾遭取消交易的單位，部分加價3%，經調整後該批開放式戶折實入場費由約322萬元起。

●土瓜灣站明雋現樓單位及會所首度曝光

●粉嶺北ONE INNOVALE第2期周六賣9伙 折實價322萬起

●何文田站瑜一．天海單日沽兩伙 共涉逾2,378萬

華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，周二(5日)連錄兩宗成交，共涉逾2,378萬元。包括以1,490.98萬元售出兩房單位，為實用面積522方呎的2B座19樓C室，呎價約28,563元。另一伙為1B座26樓E室，屬實用面積364方呎的一房戶，成交價為887.31萬元，呎價約24,377元。此外，瑜一系列項目開售至今累計賣出429伙，套現逾73億元。

●將軍澳海茵莊園連平台特色戶368萬元沽

●油塘親海駅II錄兩宗複式戶交易告吹

●沙田大圍站上蓋柏傲莊III累錄460宗終止交易