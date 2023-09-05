市區餘貨盤加緊推售 土瓜灣項目開放現樓及會所
2023年09月05日 21:20
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一手市場等待全新盤推出之際，市區餘貨盤趁空檔軟銷。鄰近土瓜灣站的單幢項目，周二(5日)首度開放現樓單位及會所。另有粉嶺北樓盤重推曾遭取消交易的單位，部分加價3%，經調整後該批開放式戶折實入場費由約322萬元起。
●土瓜灣站明雋現樓單位及會所首度曝光
佳明集團控股(01271)鄰近港鐵土瓜灣站的明雋，周二(5日)公布將會按原定時間於10月底開始交樓，並在本周末起對公眾開放現樓示範單位。該集團營業及市務總經理馮倩平稱，項目開售至今累售20伙，套現約9,500萬元，平均成交呎價約19,000元。該盤最新開放4個現樓單位及會所予傳媒參觀。
●粉嶺北ONE INNOVALE第2期周六賣9伙 折實價322萬起
恒基地產(00012)的粉嶺北ONE INNOVALE第2期ONE INNOVALE-Bellevue上載銷售安排，落實周六(9日)重推9伙近日終止買賣的單位，該批單位均位於C座，實用面積221至458方呎，涵蓋開放式至兩房間隔，其中3伙提價3%，經調整後，9伙單位的折實價介乎322.61萬至703.17萬元，折實呎價由14,098至15,618元。入場戶為C座8樓15室，屬實用面積221方呎的開放式戶。
●何文田站瑜一．天海單日沽兩伙 共涉逾2,378萬
華懋集團發展的何文田站瑜一．天海，周二(5日)連錄兩宗成交，共涉逾2,378萬元。包括以1,490.98萬元售出兩房單位，為實用面積522方呎的2B座19樓C室，呎價約28,563元。另一伙為1B座26樓E室，屬實用面積364方呎的一房戶，成交價為887.31萬元，呎價約24,377元。此外，瑜一系列項目開售至今累計賣出429伙，套現逾73億元。
●將軍澳海茵莊園連平台特色戶368萬元沽
九龍建業(00034)的將軍澳海茵莊園，最新招標售出連平台特色戶，為2座1樓C2室，實用面積201方呎開放式間隔，連37方呎平台，以368萬元成交，呎價18,308元。
●油塘親海駅II錄兩宗複式戶交易告吹
長實集團(01113)的油塘親海駅II，最新錄得兩宗複式戶交易告吹，成交價金額合計涉及1,727.1萬元。當中包括3座3樓及5樓GardenVillaB1，實用面積511方呎兩房，連105方呎花園，原本於上月26日以878.9萬元沽出，呎價約17,200元，惟交易最新已列明為簽訂臨時買賣後未有進展。 據市場消息指，該單位今日已重新賣出。撇除取消交易單位後，親海駅兩期迄今共沽出867伙，涉逾56億元。
●沙田大圍站上蓋柏傲莊III累錄460宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今累計錄得的終止買賣個案有460宗，佔成交量846宗逾54%，涉及總成交金額逾68.8億元。最新個案為8A座50樓F室，實用面積473方呎兩房單位，原本於2021年6月以1,083.9萬元售出，當時呎價約22,915元，惟交易於周一(4日)已終止。