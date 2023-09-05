沙特自願減產推升油價　美股全線向下

沙特阿拉伯宣布將自願每日減產100萬桶的措施，延長3個月，即10至12月該國每月的日產量將約為900萬桶，目的是支持油市穩定和平衡。受消息刺激，布蘭特期油高見90.38美元，為去年11月以來高位，而紐約期油亦升至87.02美元，兩者同升逾1%。

受油價飆升影響，美股3大指數全線回落，道指跌80點，報34,757點；標指跌15點，報4,499點；以科技股為主的納指跌49點，報13,981點。恒指夜期報18,438點，升15點，低水19點。

美國勞工節假期過後，美國國債收益率持續攀升。10年期美國國債收益率升至4.21%；雖然息口向上，但據芝商所Fed watch工具顯示，預計聯儲局今年月維持利率不變的可能性為93%，今年不再加息的可能性約為60%。

對於美國經濟走向市場上一直存爭論。高盛發表報告指，美國陷入衰退機會率約為15%，低於之前預測的20%，原因是通脹降溫，以及勞動力市場仍然富有彈性，反映美國聯儲局可能毋須進一步加息，並指9月不可能加息，11月加息的障礙很大。報告又指，預計到明年底美國經濟增長為2%，預測較同業更加樂觀，同時認為聯儲局官員不可能迅速採取更寬鬆的政策，除非未來幾個季度增長放緩幅度超過預期，故預計從明年第2季度開始，每季度只會非常漸進地減息25個點子。

不過，美國知名淡友、Rosenberg Research & Associates總裁羅森伯格就認為，美國經濟將於6個月內陷入衰退，而聯儲局連串加息行動對經濟的負面影響仍未完全浮現，並揚言若果可以避過衰退，將會是奇迹。

美國最大基金管理公司Vanguard就認為，一旦美國陷入經濟衰退，中國經濟惡化，一些新興市場國家的投資級主權債將是穩健的防禦性押注；又指投資者要做好應對美國經濟可能衰退的風險準備，同時亦要觀望中國推出的一系列經濟刺激措施能否發揮作用。