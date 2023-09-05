港島樓抗跌不再？筲箕灣御景軒3年貶百萬離場

港島住宅抗跌不再，筲箕灣御景軒原則三房單位減價78萬元售出，原業主持貨約3年帳面虧蝕106萬元，期內跌價約12%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原歐陽樂表示，薄扶林花園2座高層F室，實用面積約456方呎，兩房間隔，原業主計劃套現換樓，下調叫價至630萬元，最終以580萬元沽出，呎價約12,719元，持貨約13年帳面賺220萬元。

●中原胡靖瞳稱，西灣河嘉亨灣錄9月首宗二手買賣，包括5座低層C室，實用面積約749方呎，套三房連工人套房間隔，時開價1,800萬元，最終以1,580萬元沽出，累減220萬元或約12%，呎價約21,095元。

●世紀21溢榮郭少玲表示，筲箕灣御景軒高層D室，實用面積約502方呎，三房間改兩房設計，附裝修，今年6月開價838萬元，7月調整叫價798萬元，終獲上車客以760萬元承接，呎價約15,139元，約3年帳面虧蝕106萬元，期內跌價約12%。

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九龍區

●香港置業方文偉指，荔枝角美孚新邨1期百老匯街25號極高層戶，實用面積約549方呎，兩房間隔，以約630萬元放盤半天，議價後以608萬元易手，呎價約11,075元。

●利嘉閣甘尚德表示，西南九龍浪澄灣2座中高層B室，實用面積約558方呎，兩房間隔，開價1,050萬元，最終累減至1,000萬元成交，呎價約17,921元，不足7年轉手現帳面獲利202.1萬元。

●世紀21富山(香港)黃澤龍稱，樂富居屋康強苑中低層3室，實用面積約601方呎，三房間隔，減價28萬元，未補價第二市場以562萬元成交，呎價約9,351元。

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新界區

●美聯黃麗貞稱，將軍澳日出康城緻藍天3座左翼中層A室，實用面積約801方呎，套三房連儲物室間隔，於3月開價1,250萬元放售，8月底下調至1,200萬元，獲外國回流客洽購，累減200萬至1,050萬元易手，呎價約13,108元。

●利嘉閣歐柏倫表示，西貢上洋村單號屋複式戶，最新以1,128萬元成交，單位於2019年買入，轉手帳面虧損60萬元，期內物業樓價下跌約5%。

●世紀21奇豐莊瑞生表示，馬鞍山中心3座低層G室，實用面積約381方呎，兩房間隔，放盤15日，當時叫價588萬元，成交價539萬元，減幅約8.3%，呎價約14,147元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山星漣海2B座低層F室，實用面積約765方呎，套三房間隔，開價約1,080萬元，議價後以1,016萬元易手，呎價約13,281元，新買家為用家，原業主持貨約6年帳面蝕讓約137萬元。

●中原侯惠良表示，沙田第一城44座高層B室，實用面積約284方呎，兩房間隔，日前議價後以435萬元易手，呎價約15,317元，新買家為用家，約7年帳面僅獲利約15萬元離場。

●中原吳嘉權指，火炭銀禧花園7座中層C室，實用面積約510方呎，兩房間隔，開價約610萬元，議價後以585萬元沽出，呎價約11,471元，較年初同類型單位做價約680萬元，減少約14%，新買家為本地家庭客。

●美聯黃國輝稱，沙田九肚山蔚麗山莊獨立屋，實用面積約1,624方呎，單位放盤多時，近日業主擴闊議價空間後，終獲外區用家以2,800萬元承接，呎價約17,241元，原業主持貨約9年，帳面賺約220萬元。

●祥益袁思賢表示，屯門時代廣場B座高層6室，實用面積約314方呎，兩房間隔，買家即睇即買，以370萬購入上址作自住之用，呎價約11,783元。

●世紀21天生置業鄭少坤指，屯門雅翠苑低層B室，實用面積約1,349方呎，四房連工人房間隔，原先叫價980萬元，放盤近7個月累減142萬元，獲換樓客洽購，終以838萬元連車位獲承接，減幅約14.5%，呎價約6,212元。

●中原陳思麗稱，天水圍嘉湖山莊剛錄得9月首宗成交，包括賞湖居5座中高層D室，實用面積約551方呎，三房間隔，7月以570萬元放盤，同區上車客即場還價至478萬元成交，呎價約8,675元。

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