東方日報B1：綠債息4.75厘起　勝定存

港府宣布發行第二批綠色零售債券，總額不少於150億元，並視乎情況最多可增至200億元。按每手一萬元計，不包括手續費的話，最低限度3年期可以穩袋1,425元利息，原因是本次的「保底息」達4.75厘，大幅高於去年首批的2.5厘。被問到是否庫房水緊需要高息搶融資？官員強調政府財務穩健。惟學者估計，港府最快要2024至2025年度才能擺脫千億財赤。

本次綠債年期為3年，將每6個月獲發一次利息，與本地通脹掛鈎的浮息或「保底息」，取兩者中較高者。每手入場費一萬元，另加手續費或經紀佣金等。兩間聯席牽頭行中銀香港及滙豐豁免投資者認購及持有綠色零售債券的所有相關費用，證券經紀亦可自行釐定是否收費。

香港金融管理局副總裁陳維民表示，4.75厘利息是綜合了多種因素作考慮，包括市場的供求、當前利率和對利率的預期、外圍情況、香港整體通脹和早前發行銀債的利率等。

政府上一個財政年度財政赤字達1,398億元，本年度首3個月財赤亦達553億元。被問到本次綠債是否要搶融資而提高利息，財經事務局及庫務局局長許正宇表示，今次發債在政府財政預算案計劃之中，強調政府的財政情況穩健。

另外，市傳政府要減股票印花稅，被問到一旦將2021年加上去的印花稅減下來，政府是否「夠錢使」？許重申，政府財政穩健，印花稅只是多項收入之一。他明白市民關心印花稅問題，但由財金官員新成立的工作小組將於本周內開會，「具體要時間等佢畀建議政府」。

中文大學經濟學系副教授莊太量認為，由於現時政府沒有新冠疫情的相關龐大支出，實在有空間減印花稅。

他又指，目前本港失業率不高，有利政府的薪俸稅收入。如加上基本法限制港府不能長期赤字的壓力，預計最快要到2025年3月底止的財政年度，政府就可轉赤為盈。

至於本次綠色零售債券，由9月18日早上9時開始可供認購，至9月28日下午2時結束，並將不遲於10月6日公布配售結果，於10月10日發行，10月11日於聯交所上市，並且可以在二手市場進行買賣。

周又認為，綠債4.75厘的定息吸引，因為今年餘下時間美國聯儲局尚有3次議息會議，預期其中只會加息一次，利率便向橫行，明年更有機會回落。且近期本地不少定期存款利率亦見回落，令綠債變得吸引。故他建議，如投資者資金許可應以認購上限50手為「入飛」目標。

信誠證券聯席董事張智威指，本次綠債利率高於定存的4至4.5厘，屬吸引選擇。他預計上市後會有0.5元溢價，但計及手續費和佣金等不宜短炒，也不建議有上一批綠債的持有人沽舊債買新債，因舊債價「破發」已先蝕3.5厘，倒不如持有至政府贖回。