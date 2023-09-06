【東方日報產評】高息時代尚未完　慎管風險免招損

美國去年以來激進加息抗通脹，全球主要央行都跟隨做法，至今通脹基本上未有失控，但高息環境對經濟活動起冷卻作用，更甚是引來經濟衰退之虞。之不過，觀乎美國為首的各大央行，目前都未敢斷言通脹已見頂，故至少今年內見到加息周期完結甚至掉頭回落的可能性不大，意味高息環境尚會持續一段時間，投資者得謹慎管理好利率風險。畢竟全球市場流動性趨緊，以高槓桿搵快錢、錢搵錢的時代已成過去。在貨幣政策及宏觀經濟不明朗下，資本風險愈來愈高，投資策略也得因時制宜，確保行穩致遠！

對現任美國政府而言，維持相對高息有兩大考慮，其一是防通脹反彈，以免令拜登政府任內的貨幣與宏觀經濟政策再添污點；其次是有助確保美元資產穩定及美國舉債能力，這對於坐擁天量債務的美國而言，極為重要。

如是者，有理由相信，除非美國經濟急速轉壞，否則聯儲局並不急於暫停加息甚至掉頭減息，這意味資金約5%起跳的基本利息成本可能就成為新常態。過去，在超低息環境下，市場流動性氾濫，高槓桿操作，腦袋只想着如何以錢搵錢，愈發愈大，資產泡沫也由此而生。可如今超低息環境已成過去，資本放在銀行安安穩穩可以坐收幾厘息，總好過在資產泡沫爆破、債務危機紙包不住火的環境下，冒險投資或放貸，一則尋求幾厘回報都不容易，更分分鐘要蝕入肉，二則在不明朗的經濟景氣下，抵押品價格下跌壓力不斷增加，更要背上重大的壞帳風險。

因此，高息環境下，評級較高如政府發行的長期債券會有捧場客，比如早前港府發行、有保證利率回報的銀色債券獲超額認購，最新公布的綠色債券相信亦會成為市場的焦點。雖然明眼人都見到，港府疫情期間推出保就業和消費券等補助計劃，用了不少財政資源，如今在疫後經濟景氣復甦不似預期，地產及金融稅項收入不振下，財政赤字如何填補仍屬未知數，未來發債之舉可能會愈趨頻密。投資者若覺得未心安，不妨透過選擇較多元化的高息產品來分散風險。

此外，也得注意，在未確定利率升勢是否放緩，更難料何時逆轉的環境下，金融市場難免會趨波動，要在風險資產中賺錢，難度大增。無論是企業與個人，首先是要控制債務，以免因利率風險變化而失預算。其次，不能對通脹危機掉以輕心，畢竟如今地緣政治風險高企，全球產業鏈與供應鏈處於重置階段，能源轉型與供需格局都不無變數，最怕是激進加息的後遺症逐步展現，投資與消費需求持續疲弱，企業盈利增長斷纜，資產價格展中期跌浪，滯脹的風險尚不能完全排除。

投資沒一本通書可看到老，眼前國際地緣政治詭譎多變，且處於新經濟高速發展的時代，人工智能、數碼化、電子化興起，推動產業變革，有助應對人力資源等問題。有理由相信，迎面而來的經濟危機與過去的不一樣，只有抱着敬畏之心，謹慎應對，考量利率風險，也就成為任何投資選項不可缺少的重要一環。