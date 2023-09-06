石醴泉：日資產負債表衰退堪借鑑

最近有不少投資者在討論日本上世紀90年代初開始出現的資產負債表衰退，擔心中國經濟會出現類似情況。但究竟甚麼是資產負債表衰退？本文會為大家解釋其來龍去脈。

故事要從美匯指數(以貿易加權計算)由1980至1985年升值近80%開始。雖然一般看法認為美國聯儲局加息對抗通脹，導致美國息差跟其他工業國家擴闊，因而引致資金流入，造成美元升值。但也有經濟學家指出，就算把所有經濟變數都放進模型中，也解釋不了5年間80%的升幅。無論如何，美元大幅升值，令到出口商叫苦連天；入口貨物用美元計價後則顯得非常便宜，美國因此出現了龐大的貿易逆差。

「廣場協議」埋下禍患

美國政府為了減輕因美元升值而引發的經濟壓力，終於在1985年9月底召開了包括法、英、德、日的財長和央行行長在紐約廣場酒店舉行會議，結果一致同意需要有系統地幫助美元貶值。

雖然日本同意了幫助美元貶值，但日本政府同時也擔心日圓升值會影響出口，繼而打擊經濟。有見及此，日本央行決定減息來刺激消費需求，希望抵銷日圓升值的影響。但減息卻同時刺激了資產價格上升。

當時市場有3個講法，一定程度上反映了樓價的情況。第一，普通家庭買一個住宅單位，需要三代人的時間才能把銀行房貸清還；第二，位於日本東京市中心皇居地皮的價值，已經能把整個美國紐約曼哈頓區的房產買起；第三，日本樓價升幅是因為日本是一個島國，地小人多，所以樓價升不停是合理的。第三個講法在事後來看，當然是天方夜譚，但當時卻也有不少人相信。

不斷加息戳破樓市泡沫

日本政府在80年代中開始減息，但要到1987年中才認識到房價過熱，希望透過加息去控制。日本銀行隔夜拆息利率也慢慢從1987年中的3.3厘，升到1991年3月的8.3厘，不斷的加息刺穿了樓市泡沫。問題是經過之前40多年不斷的經濟增長和房價上升，特別是1985至1991年之間的急升，令到不少公司和銀行已經認定了樓價會有升冇跌。銀行放心貸出用房產做抵押的貸款，公司也覺得投資房產是穩賺的，所以公司貸款中都有不少和房地產有關。

當房地產價格開始下跌，再加上日圓匯價比數年前上升了不少，使不少日本公司都覺得生意難做。如果公司在好年時所累積下來的債務不減少的話，隨時都有破產的危險。日本公司債務對國內生產總值(GDP)的比率在1990年達到139%，遠比美、法、德、英的63%、96%、60%和58%來得高。

債務和經濟有千絲萬縷的關係，當公司和個人用增加的借貸來投資和消費時，對經濟自然產生了刺激作用，但當兩者同時把還債作為首要任務時，可用來投資和消費的資金定會減少，拖累經濟增長。日本人均GDP從1992至2012年的20年間一直在400萬日圓左右徘徊，基本上沒有甚麼增長。如果不是政府透過不斷增加借貸來增加投資的話，2012年的日本人均GDP甚至可能低於1992年。

專注償債拖累經濟下行

當樓價和經濟下行時，受影響的不單是公司和個人。如果樓價下跌幅度過大，而到達資不抵債的水平時，銀行也會開始受壞帳連累，而變得更加小心，對貸出款項更加保守，最終導致整個經濟體系資金流減慢，令經濟更加惡化。

由此可見，以上描述的資產負債表衰退可總結為兩點：第一，不論甚麼原因，只要個人和公司把還債變成首要任務時，經濟便有下行風險；第二，如同時間銀行體系變得保守，減少貸款，經濟下行便有機會形成惡性循環。從日本的例子可以看到，在此情況下，如要重新把經濟喚醒，難度不低。雖然日本銀行隔夜拆息利率在1995年已經跌至0.5厘，但基本上對經濟一點幫助都沒有。直至2012年安倍晉三上任，推出其刺激經濟「三支箭」政策後，經濟才看到有點起色。

更加複雜的是，日本還有其他結構性經濟問題需要面對，人口老化便是其中之一。日本企業在戰後建立的終身僱用制，減少了新人向上爬的機會，令企業因循守舊，缺乏創新思想的刺激。在80年代，日本的消費電子產品常常令人喜出望外，但在過去20年，與周邊國家日新月異的產品相比，日本製造變得有點乏善可陳。至於中國情況如何，留待以後分解。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上非投資建議)