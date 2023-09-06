鄭勤龍：港股短線先高後低

從卦象顯示，恒指走勢正處於《天水訟》變《天風姤》之中，在易經中，「天」代表着剛健不息的動能，今「訟」卦和「姤」卦皆帶有「天」的原素，因此若將「天」的意象應用在恒指的表現上，便可預示恒指短期內的動力或仍可持續。

承接上周預示恒指在短期內的走勢或高位遇阻力的《地火明夷》變《山火賁》卦，恒指上周三(30日)在18,659點開市，當日大市在高見18,742點後便現回吐，翌日指數在低見18,312點後現反彈，本周一(4日)，大市大幅反彈，最高曾見18,899點，然而卻無力突破50天移動平均線，昨日大市下跌了387點，收報18,456點，可說已應驗了大意是指過度的前進，必然會帶來傷害。若將其意象應用於恒指的走勢上，便可引伸為大市在短內的回吐壓力或仍然存在的「明夷」卦和暫難定吉凶的「賁」卦卦象。

「訟」卦的卦象是來自於天與水的行走方向不一致，所以《象傳》曰：「天與水違行，訟。」在股市的預測上，「水」性向下流，往往可理解成為向下的動力，而「姤」卦則為陰陽消長的轉捩點，代表着陰氣的歸來，根據易經陽氣上升而陰氣下降的法則，預示恒指走勢或將面臨下行的壓力，因此綜合了卦象和基本分析，便可預示恒指在短期內的走勢或先高後低。

玄學金融家 鄭勤龍