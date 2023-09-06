陳錦興：內地經濟有起色　中國電力料受惠

中國電力目前業務已拓展至水力發電、風力發電、光伏發電、天然氣發電、環保發電、儲能、綠電交通及綜合能源服務等各範疇，母公司為國家電投，是在內地同時擁有火電、水電、核電及可再生能源資源的綜合能源集團。近期，母公司在市場合計增持超過1億股，涉及資金超過2.8億元，反映其價值被低估及母企向她投下信心的一票。

中國電力中期業績不俗，收入213.2億人民幣(下同)，按年增加5%。錄得純利16.8億元，增長114.4%，每股盈利14分。不派中期息。業績符合盈喜預測，主要受惠清潔能源的快速增長，並抵銷因雨量不足導致水電板塊利潤下降的影響、以及煤炭價格的下降等因素。

展望下半年前景，內地製造業回暖，財新PMI指數8月回升至51，經濟初現復甦動能。此外，中國電力將持續優化資產結構，計及完成併購，預計其清潔能源裝機容量佔比將提升約 6.9個百分點。此外，中國電力亦積極探索國際化機遇，最新則是公布與哈薩克電網公司簽定儲能系統研究合作備忘錄，建立海外儲能業務的發展路徑。基於業務及消息面偏好，短線動力強，建議3.0港元買入，上望阻力位3.4元，跌破支持位2.7元止蝕。

英皇資本財富管理方案總監 陳錦興(作者為註冊持牌人士)