道指跌195點　布油升破90美元

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.52%，報104.78；港匯見7.8407；離岸人民幣(CNH)報7.3031；美元兌日圓處147.47；歐元報1.0725，英鎊報1.2572。金價處1,926.58美元。布油報90.05美元，紐油報86.82美元。比特幣(Bitcoin)跌0.1%，報2.57萬美元。道指期貨升10點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水20點。

●道指收報34,641點，跌195點或0.56%；標指收報4,496點，跌18點或0.42%；納指收報14,020點，跌10點或0.07%。

●港股ADR指數按比例計算，收報18,479點，升22點或0.12%。

●9月恒生指數夜期收報18,439點，升16點，低水18點，成交14,563張。

●紐約期油收報每桶86.69美元，升1.14美元或1.33%；倫敦布蘭特期油收報每桶90.04美元，升1.04美元或1.17%。

●紐約期金收報每安士1,952.6美元，跌14.5美元或0.74%。

●英國富時100指數收報7,437點，跌14點或0.2%；德國DAX指數收報15,771點，跌53點或0.34%；法國CAC指數收報7,254點，跌24點或0.34%。

●港鐵公司與港府簽訂屯門南延綫及古洞站協議。

●沙特阿拉伯宣布將自願每日減產100萬桶的措施，延長3個月，即10至12月該國每月的日產量將約為900萬桶。

●日圓創10個月新低後，財務省官員暗示不排除干預匯價。

●杭州9月5日起實施「認房不認貸」。

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