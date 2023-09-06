GUM：8⽉三⼤強積⾦基⾦指數全跌　⼈均損失7273元

強積金顧問GUM公布，8⽉份GUM強積⾦綜合指數呈現回落趨勢，三⼤GUM強積⾦基⾦指數均出現下跌。受全球指數下滑的影響，股票基⾦指數的表現相對較差。除了「其他股票基金」指數達到正回報之外，其餘基金指數均錄得負回報，當中以香港及大中華基金指數的跌幅最為明顯。8⽉份，GUM強積⾦每⼈平均損失7,273港元，惟年初以來，強積⾦⼈均回報達6,180元。

截⾄8⽉31⽇，GUM強積⾦綜合指數下跌6.92點或3%，報224點；GUM強積⾦股票基⾦指數下跌14.3點或4.6%，報297.5點；GUM強積⾦混合資產基⾦指數下降約6.4點或2.8%，報224.66點；GUM強積⾦固定收益基⾦指數輕微下跌0.1%，報123.6點。

GUM策略及分析師雲天輝指，8⽉市況轉差，內房地產債務問題持續發酵，加上聯儲局主席鮑威爾在會議上發表的偏鷹⾔論令加息預期稍增，令強積⾦各個股票基⾦指數幾乎出現下跌。成員若想在波動市中持盈保泰，可以考慮貨幣市場基⾦和強積⾦保守基⾦，兩者分別錄得0.5%和0.3%的單⽉正回報，年初⾄今已逾兩厘回報。