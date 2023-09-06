勢成集資王！Arm赴美上市擬籌最多380億　估值逾4200億

外媒報道，孫正義掌舵的日本財團軟銀(Softbank)旗下的晶片設計解決方案公司安謀(Arm)計劃在首次公開招股(IPO)中籌集高達48.7億美元(約379.86億港元)資金。

Arm周二(5日)在向美國證券交易委員會(SFC)提交的文件中表示，將以每股47至51美元的價格，發行9,550萬股美國預託證券(ADR)。據外媒估算，Arm的估值最高可達545億美元(約4,251億港元)。

雖然Arm之前目標是籌集80億至100億美元，但之後有所降低，因為軟銀決定向旗下願景基金(Vision Fund)買入Arm餘下25%股權，並繼續持有較大部分的股權。文件指，在Arm的IPO後，軟銀仍將控制Arm約90%的股權。

即使以招股價範圍下限定價，Arm的IPO仍將是今年全球最大規模。Arm獲多家科企巨擘承諾認購股份，包括蘋果公司(Apple Inc.)、英偉達(Nvidia)、超微半導體(AMD)、英特爾(Intel)等，並已經同意成為此次IPO的基礎投資者，而且表示有興趣購入高達7.35億美元的股份。

Arm曾尋求在IPO中獲得600億至700億美元估值。根據Arm的文件，軟銀向願景基金收購25% ARM的估值約640億美元。

Arm可能籌集更多或更少的資金，視乎路演中投資者的需求。該公司正考慮於下周三(13日)對其股份進行定價，並將於翌日開始交易。