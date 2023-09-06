張智威：恒指或下試萬八關　認購新綠債留意呢幾點…

港股周三(6日)早段繼續向下，信誠證券聯席董事張智威指，內地當局上周雖推出政策組合拳，但恒指升勢無以為繼，更還原基本步，原因包括財新中國8月份服務業PMI降至年內最低的51.8，令市場擔心未來會重回收縮水平；另外內地一線城市「北上廣深」過去周末賣樓情況不似預期，似乎措施無助振興樓市，恒指或再下試18,000點大關。

張認為內地「唧牙膏式」救市措施，只會令到救市力度及效果愈來愈低，「一鼓作氣，再而衰，三而竭」，市場的憧憬亦磨滅，後市要留意中央會否改變取態，另外亦要關注碧桂園能否償還債券。

此外，港府宣布發行第二批綠色零售債券，保底息4.75厘，是否值得認購？張認為投資者可作長線持有，息口比部分定期更高。至於買綠債與定期有何分別？他指綠債好處在每日計息，在市場沽出時，可得到持有期間所得息率，不似定期要到期才可獲得利息，在投資角度更具彈性，但要留意債券價格可升可跌。而上一批綠債持有人，他則不建議沽舊綠債，換新綠債，因為舊綠債目前價格走低，只約96餘元，錄帳面虧損，一來一回換新綠債得不償失。他亦不建議短炒綠債，價格升幅相信不大。