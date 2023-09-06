末日博士：美元被淘汰對全球最好　主導地位岌岌可危

近年地緣政治關係變化、俄國遭制裁等因素，「去美元化」成為市場人士關注的議題。第一代「末日博士」的知名投資者和經濟學家麥嘉華（Marc Faber）接受外媒訪問時警告，美元的主導地位現在岌岌可危。

與其使用一種全球貨幣，麥嘉華認為，世界應該擁有多種不同貨幣，各國可以使用自己的貨幣自由地進行貿易。他舉列指，當中國與沙特，又或中國與俄羅斯進行貿易時，沒有必要用美元交易，轉而應該以沙特貨幣里亞爾或人民幣計價。

麥嘉華相信，隨着時間推移，「美元會變得一文不值」。如果美元體系逐漸被淘汰，對世界來說會最好。

美國在疫情期間大量印鈔刺激經濟，他斥責聯儲局因承受不起股市下跌50%的後果，故此才會印發鈔票。同時，批評美國聯儲局在撒謊，和其他政府機構一樣、政客和政府官員一樣，從不向公眾說實話。

他認為，通脹在未來會再度加速，投資者應該把錢放在美元以外的地區尋找機會，如在中國、拉丁美洲中尋找便宜的股票。要留意，加拿大、澳洲、英國和新西蘭等也是美國的親密盟友。

麥嘉華曾在早年的訪問中提過，美國過去印錢導致現金大幅貶值，「現金是王道」已過時，也不再安全。

其實，另一位「末日博士」、經濟學家魯比尼（Nouriel Roubini）在今年2月已斷言，美元在未來10年可能失去在國際儲備貨幣的壟斷地位。他認為，中美之間日益激烈的地緣政治競爭，將不可避免地反映在兩極化的全球儲備貨幣體系中。