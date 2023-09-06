【高盛推介】騰訊、美團跌幅較大市深 資金轉向吸納
2023年09月06日 13:04
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊在本周一突破330元水平收市後，昨日(5日)重回320元水平，跌約1.3%，今早(6日)繼續下跌，最低見323.8元。現報324元，跌約1.5%，跌幅較大市深。有報道引述消息指，微信自營消費金融產品「分期」已開啟小範圍灰度測試，及後騰訊內部人士指暫無明確的上線時間。
美團於本周一突破130元水平後，昨日亦重回120元水平，跌約3.1%，今早繼續下跌，最低見125.2元的1個月低位。現報126.7元，跌約1.5%，跌幅亦較大市深。日前中行與美團公布簽署深化數字人民幣合作協議。
觀察個股輪證資金流向，騰訊好倉於昨日獲資金轉向吸納，錄得約680萬元資金流入。淡倉於本周一錄得約890萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。
美團方面，好倉於昨日獲資金轉向吸納，錄得約620萬元資金流入。
觀察港股通資金流向，騰訊於昨日繼續獲北水轉向吸納，錄得約1.5億元資金淨買入。美團於昨日則獲北水繼續沽出，錄得約4,000萬元資金淨賣出。
騰訊購19275，行使價350.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿9.1倍，貼價、高敏感度。
騰訊購19391，行使價370.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿10.1倍，輕微價外、高槓桿、低面值。
騰訊沽15526，行使價299.8元，2023年11月27日到期，實際槓桿10.5倍，行使價280元以上、3個月期以上最高槓桿產品之一。
美團購16519，行使價138.08元，2023年11月24日到期，實際槓桿7.7倍，貼價、高敏感度。
美團購17511，行使價150.1元，2024年3月25日到期，實際槓桿5.2倍，中長年期、時間值損耗較低。
美團沽17780，行使價107.9元，2023年12月22日到期，實際槓桿6.5倍，低面值、高槓桿。
騰訊及美團牛熊證條款：
騰訊牛65997，收回價310元，行使價307.2元，換股比率500，槓桿比率20.6倍。
騰訊熊52287，收回價340元，行使價343元，換股比率500，槓桿比率15.7倍。
美團牛65292，收回價110元，行使價107元，換股比率100，槓桿比6.2倍。
美團熊53325，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率4.8倍。
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