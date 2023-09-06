【高盛推介】平保回穩　好淡倉部署

高盛(亞洲)有限責任公司：中國平安昨日(5日)跌約3.3%，失守50元水平，今早(6日)則早段低見48元後跌幅收窄。現報48.45元，無升跌。有券商料平保2023財年的新業務價值可錄得兩位數增長，並給予「買入」評級。

觀察個股輪證資金流向，平保好倉於昨日獲資金轉向吸納，錄得約560萬元資金流入。淡倉於上周二至本周一共錄得約480萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。

平安購18307，行使價55.6元，2025年5月22日到期，實際槓桿3.7倍，長年期、時間值損耗較低。

平安沽29272，行使價45.95元，2023年12月20日到期，實際槓桿6.9倍，低面值。

平保牛熊證條款：

平安牛61072，收回價40元，行使價39.4元，換股比率100，槓桿比率6.8倍。

平安牛63885，收回價60元，行使價60.6元，換股比率100，槓桿比率3.9倍。

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