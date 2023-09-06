AI商機有多大？英偉達估超過4萬億...

外媒報道，英偉達執行總裁Manuvir Das在周二(5日)舉行的高盛Communacopia和科技大會上表示，人工智能(AI)的預期總市場規模將包括3,000億美元的晶片及系統、1,500億美元的生成式人工智能軟件及1,500億美元的全方位的企業軟件，即合共6,000億美元(約4.68萬億港元)。

Manuvir Das指出，上述預測表了「長期」的增長，惟未有定下具體的目標日期。而6,000億美元的人工智能市場機會，與英偉達所稱的「加速計算」相關，不僅涉及晶片，還涉及整個技術的累積。

人工智能由去年11月以來一直迅速發展，惟Nextdoor行政總裁Sarah Friar表示，AI的價值其實已經積累了許多年，並非新的事物。Friar指出，ChatGPT釋放了生成式人工智能，並將其帶入了文化領域。而業界一直在投資數據，已經有數十年，現在開始看到成果。

然而，Das補充，當涉及到「加速計算」時，行業仍處於早期階段。他解釋，如果考慮基於中央處理器(CPU)計算的傳統計算系統，幾十年來唯一變化的是位置—你在雲端上，在手機上進行計算，但基本上是相同類型的計算。然而，愈來愈多的功能正在計算中完成。意味需要更多的運算資源，需要更多的數據中心，更多的能源。未來需要更多的計算能力，這是不可避免的。他補充，現在是開始走上更可持續軌道的時候了，英偉達正在通過「加速運算」，可以在相同的空間內做10倍、100倍的工作，這將是唯一的方法。