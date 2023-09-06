美元強勢亞幣貶！日本出口術托匯　傳中國召銀行出手

市場對全球經濟增長的擔憂加劇，擔心通脹可能捲土重來，資金投入美元避險，帶動美元兌主要貨幣周二(5日)一度觸及約半年高位；反之，亞洲貨幣指數跌至10個月最低，促使中國和日本當局加強捍衛疲弱的匯率。

隨着日圓快速走弱，日圓兌美元向148水平進逼，日本周三(6日)因而發出強烈警告。日本負責外匯事務最高官員、財務省副大臣神田真人表示，外匯市場可能會出現投機行為，警告政府將在必要時採取行動。如果這一趨勢持續下去，政府將妥善處理，不排除任何選項。

另邊廂，內地將開出的中間價調低186點子，至7.1969元，為11個交易日以來首次調弱。離岸(CNH)及在岸(CNY)人民幣兌美元日內跌穿7.32關。

外媒指，日圓和人民幣是今年表現最差的亞洲貨幣之一，原因是中國、日本與美國的貨幣政策存在巨大差距，導致資金外流。

不過，面對本幣弱勢，日本並沒有使出更激進的工具來支持日圓。內地據指已鼓勵國有銀行賣出美元，買入人幣以緩和人民幣的貶值勢頭。其他亞洲央行也有作類似的貨幣防禦措施，台灣當局曾進行市場干預，導致8月份外匯儲備出現近一年來首次下降；泰國央行曾表示，央行計劃推廣在貿易及投資時使用人民幣及其他亞洲貨幣，以遏制泰銖匯率劇烈波動及降低匯率風險。

法國興業銀行策略師分析，美國利率長期走高的前景正在影響市場，投資者須保持謹慎。具體而言，息差的因素加上中國增長前景疲軟的風險，使亞洲新興市場更容易受到美元走強的影響。