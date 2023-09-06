調查：23%本港企業租戶擬縮減寫字樓規模

高力發布《香港寫字樓租戶調查2023：確定新常態》顯示，受訪租戶被問及未來兩年的租賃計劃時，佔多達58%表示計劃留在現有的辦公空間，另有約23%更計劃縮減寫字樓規模以優化成本，而只有約19%擬擴張或作升級搬遷。

是次該調查共徵求321位寫字樓租戶對未來前景的展望，以了解企業對辦公空間的需求，並闡釋寫字樓的新趨勢。調查於2023年6月底至8月初進行，訪問不同領域、地理位置、所屬地區以及公司規模的香港寫字樓租戶。

該行香港商業物業服務主管顏慧萍表示，疫情改變全球商業營運及傳統的工作概念。與此同時，最近偏弱的營商環境也影響到租戶對辦公室面積及位置的偏好。雖然香港在2023年上半年的經濟復甦速度較慢，但是次調查結果清晰地反映企業對復甦的信心和情緒正在改善，佔約41%的受訪者對未來三年內的行業前景持樂觀態度。

儘管居家辦公政策在疫情期間變得普及，影響企業的辦公空間需求，但此並非企業縮小辦公室規模的主要驅動因素。相反，有71%受訪企業主要是受到成本優化影響力，而約55%則與業務需求萎縮有關。而部分受訪租戶亦由於業務轉移至中國內地及新加坡或其他國家而縮減寫字樓規模。

在考慮未來寫字樓租賃策略時，大部分受訪者更傾向於留在目前的地區。少數計劃搬遷至其他區域的受訪者中，比較明顯的趨勢是有佔約40%受訪核心商業區(CBD)周邊租戶，有興趣在現時租約完結後搬遷至核心地區，符合其選擇較高質素的的辦公空間的目標，並反映「再中環化」的傾向。相比之下，只約23%位處港島東的租戶考慮搬遷至CBD。而九龍租戶更少會考慮搬遷至該等地區。只有約4%九龍東租戶將核心商業區列為下次搬遷的其中一個考慮地點。

根據調查，未來兩年最有可能擴張的行業為資訊科技業、銀行與金融以及保險業。當中，佔約56%資訊科技業受訪者表示，正積極了解並尋求擴展辦公空間。銀行與金融以及保險業領域，佔約35%計劃增加寫字樓面積。另一方面，約31%來自製造業、採購與貿易以及航運與物流的企業，則計劃縮減寫字樓規模，可能受到全球需求疲軟和貿易摩擦加劇所致。