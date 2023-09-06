道期跌61點　日圓見147.4　油價偏軟

美匯指數報104.692；港匯見7.8428；離岸人民幣(CNH)報7.3129；美元兌日圓報147.43；歐元處1.0734；英鎊報1.2560。金價報1,923.91美元。油價跌0.5%，布油報89.53美元，紐油處86.21美元。比特幣升至25,727美元。道指期貨跌61點。

焦點數據：

19:00 美國抵押貸款市場指數

20:30 加拿大7月國際商品貿易

20:30 美國7月貿易收支

21:45 美國8月綜合採購經理指數

21:45 美國8月服務業採購經理指數

-資金撈低殘內房股，中國恒大飆逾8成。

-官媒發文指限購限售不合時宜，倡因城施策盡快取消。

-弱勢難改？人民幣曾跌穿7.32關，大摩料進一步貶值。

香港經濟：

●傳「北都」批出首宗標準補地價，涉資約35億元。

●PayMe登陸淘寶香港站，今個月用有折扣優惠...

●GUM：8⽉三⼤強積⾦基⾦指數全跌，人均損失7273元。

●內房危機拖冧中港股，積金評級：8月MPF人均蝕7800元。

外地經濟：

●末日博士：美元被淘汰對全球最好，主導地位岌岌可危。

●美元強勢亞幣貶！日本出口術托匯，傳中國召銀行出手。

●日圓兌美元逼近148，再創10個月新低，政府揚言會干預。

●經濟學家降新加坡今年經濟預測，首要風險係...

●澳洲次季GDP按年增長2.1%，高於預期。

●辛偉誠拒打救！英國第二大城市伯明翰破產，當地港人有幾慘？

●大城市破產唔罕見！呢個造車重鎮衰落最經典...

●AI商機有多大？英偉達估超過4萬億...

●國際糖價11年高！貿易商料全球供應缺口達540萬噸。

企業消息：

●勢成集資王！Arm赴美上市擬籌最多380億，估值逾4200億。

●華為新手機5天賣出逾85萬部，會侵蝕iPhone 15在華幾多銷量？