【收市開Show】港股偏淡 靠咩板塊打救？
2023年09月06日 16:23
東網電視更多新聞短片
美匯指數偏強令人民幣走弱，港股繼續下跌，恒指周三(6日)低開51點後跌幅擴大，最多跌200點，失守20天及10天線，午後跌幅收窄甚至一度倒升，但最終收報18,449點，跌6點。港股9月開局靚只不過是曇花一現？恒指會再下試咩位？
內房股再有利好消息，官媒發文指出，非一線城市樓市限購政策可盡快取消，樓市限購、限貸、限售等政策，在目前房地產市場供求關係發生重大變化情況下，已經不合時宜。消息推動內房及物管股攀升，資金特別吸納低殘內房股，恒大(03333)及碧桂園(02007)分別升82%和20%，碧服(06098)亦升逾6%升幅，內房有政策撐腰，會繼續攀升？上望空間仲有幾多？
沙地和俄羅斯延長自願減產石油措施，推高隔晚國際油價。紐油連彈8日收報每桶87美元，布油連彈6日重上每桶90美元。三桶油當中，周四(7日)除淨中海油(00883)逆市向上，中石油(00857)亦靠穩，但中石化(00386)偏軟，油價有機會重見100美元？中海油最值博？
政府上日(5日)公布發行新一批為期3年的零售綠債，每手1萬元，每半年派息，保底息為4.75厘，即若通脹高於4.75%，則會按通脹水平定息，遠高於上一批綠債(04252)的2.5厘；而發行金額規模最多200億元，9月18至28日接受認購，新一批綠債抽得過？短炒空間又大唔大？
《東網Money 18》搵嚟華盛證券經紀部董事李偉傑同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道