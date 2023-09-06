【收市開Show】港股偏淡　靠咩板塊打救？

美匯指數偏強令人民幣走弱，港股繼續下跌，恒指周三(6日)低開51點後跌幅擴大，最多跌200點，失守20天及10天線，午後跌幅收窄甚至一度倒升，但最終收報18,449點，跌6點。港股9月開局靚只不過是曇花一現？恒指會再下試咩位？

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