滙豐信用卡上半年旅遊消費增2倍　推廣Travel Guru

滙豐宣布，推出銀行旅遊會員計劃「Travel Guru」，為信用卡持卡人提供一站式旅遊服務及優惠。客戶登記成為會員後，可尊享外幣簽帳高達額外6%「獎賞錢」回贈及一系列旅遊相關優惠。

疫情過後，本地消費者踴躍外遊，滙豐信用卡持卡人今年上半年的旅遊相關消費亦按年上升接近2倍，其海外消費更按年上升接近7成。當中，持卡人最高消費的項目包括購物、酒店、餐廳及航空公司，至於旅遊保險類消費亦有上升趨勢。最受持卡人歡迎的三大旅遊目的地為日本、歐洲及澳門，當中在日本及澳門簽帳消費的客戶按年更分別增長近5倍及18倍。

滙豐Travel Guru會員計劃共設有三個等級，會員只需於登記日起12個月內累積指定機票或酒店住宿簽帳次數及外幣簽帳目標金額，即可享一系列旅遊禮遇包括額外6%「獎賞錢」回贈。滙豐Everymile信用卡持卡人的外幣簽帳可以低至0.6元簽帳兑飛行里數，憑滙豐Visa Signature及Red Card信用卡作外幣簽帳亦可賺取分別高達9.6%和10%「獎賞錢」回贈。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務零售產品主管麥信翎表示，信用卡為該行零售銀行業務的重要一環，對香港消費者日常生活和海外旅遊同樣不可或缺。自去年下半年來，已有超過150萬名信用卡客戶以信用卡在外地消費。