陽光房地產基金：業績受商業地產下滑影響　寫字樓為甚

該房託末期分派每基金單位11港仙。連同中期分派的11仙，全年度的每基金單位分派合共22.0仙，派發比率按年升0.5個百分點至97.9%，按相關年度最後一個交易日的收市價2.88元計算，分派收益率為7.6%。陽房周三(6日)收市升3.83%，至2.71元。

業績報告內解釋，去年度表現於一定程度上仍受商業地產市場的周期性下滑所影響，當中以寫字樓為甚。該房託的管理公司投資及投資者關係總監葉美鈴表示，上年度旗下物業組合續租租金為負增長2.3%，零售和寫字樓物業分別為負2.1和2.5%。她表示，部分行業如地產代理面對減租壓力，相反現在消費氣氛較好，可以要求加租，令零售部分續租租金負增長略為收窄。

惟寫字樓未來兩年全港新增供應多達400萬方呎，而甲級寫字樓整體仍高企於15.7%空置率，暫難預計未來該板塊負增長情況。

對於政府要推動夜市經濟，管理層認為需要視乎商場鄰近民居的意向，商舖的人力安排、邊際效益等多項因素才能配合。尤其目前不少行業難以請人，都對商戶的人力成本構成壓力。