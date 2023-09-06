OneDegree旗下與HashKey簽訂諒解備忘錄

香港首批持牌虛擬資產交易所HashKey與虛擬保險企業OneInfinity by OneDegree達成一系列戰略合作計劃簽訂諒解備忘錄(MOU)，共同完善數碼資產投資者保障，並有助香港發展數碼資產市場及進一步加強技術發展。

根據備忘錄，OneInfinity by OneDegree將為HashKey提供其數碼資產錢包的保險服務，保障範圍涵蓋冷錢包及熱錢包，意味HashKey的客戶數碼資產將得到保險保障，雙方未來將繼續合作進行產品研發，探索當機保護、數據備份以及負載管理等方面的研究，進一步提升平台安全，提供更全面的保障，並推動數碼資產市場發展。

HashKey Group首席營運官翁曉奇表示，通過這次合作，將進一步改進金融、技術和服務基礎設施，為客戶提供更全面的保障。同時期望在香港虛擬資產生態系統方面做出貢獻，促進其快速增長和長期發展。

OneInfinity by OneDegree共同創辦人郭彥麟指，隨着數碼資產經濟的快速發展，企業面臨的挑戰亦日新月異。在發展核心業務的同時，有效管理新興風險亦至關重要，而要克服這個挑戰，關鍵在於建立包含保險的強大框架來辨別和減輕所有潛在風險。