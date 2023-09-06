小紅書推「百萬計劃」扶持買手經營　設立中心及提供教學內容

短片社交平台小紅書成為商家的營銷渠道，該公司宣布推出扶持買手的「百萬買手計劃」，利用500億流量，以助100萬個買手在平台上經營，以達成雙贏局面。小紅書首席營運官柯南表示，小紅書買手、主理人等個體已經成為小紅書電商的關鍵角色，其專業知識和理解用戶需求的能力，能有效傳商品價值，並與用戶建立信任關係。

據小紅書披露，現時每天服務超過1億用戶，每天有近4,000萬具購買意圖的用戶，還有大量的用戶購買需求尚未被滿足。柯南續指，公司旗下電商會持續投入，未來將邀請更多小紅書買手、主理、商家、品牌加入，以構建更繁榮的電商生態。在過去一年，電商買手和主理人規模較去年年初增長27倍，動銷商家數增長10倍，購買用戶數增長12倍。

按「百萬買手計劃」，小紅書將會設立買手中心，並推出一系列教學內容、經挑選的商品、品牌數量、數據分析等工具，以降低買手的門檻，並提升營運效率。另外，買手可以在小紅書內互相分享其買手經驗，讓買手間互相幫助，而平台官方也會作一對一指導。小紅書直播負責人銀時提到，小紅書電商希望通過培養更多小紅書買手，為用戶提供更好的購買選擇，為商家提供更好的連接用戶渠道。